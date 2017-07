Esposa de Wilmer Azuaje denunció que fue golpeado y despojado de sus pertenencias por funcionarios del Sebin #17Jul

¡DENUNCIO! Mi esposo @azuaje_wilmer fue golpeado el día hoy por varios funcionarios del sebin, entre estos los comisarios Fran y Samuel y el inspector Gaboin… @hcapriles @tomasguanipav @julioaborges @pr1merojusticia @carlosocarizalcalde @noticias24hrs @liliantintori @andreschola @roland_garciausm @barbaritapj @resistenciabarinas @amnistiachile @oea_oficial @onuoficial

