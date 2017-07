Esposa de Óscar Pérez rompe el silencio: “Él quiere dejar su legado otorgando libertad”

La esposa de Óscar Pérez, el inspector del Cicpc que atacó desde un helicóptero la sede del Tribunal Supremo de Justicia aseguró no tener comunicación con él desde que realizó el aterrizaje forzoso en el estado Vargas.

A través de su cuenta en Facebook, Danahis Vivas dijo que su esposo “quiere la libertad de nuestra amada Venezuela”.

Aquí su comunicado

¿Quieren saber de mí? Soy Danahis G. Vivas M., licenciada en Computación, exfuncionario del CICPC con 9 años y 6 meses de servicio, con el cargo de Experto Técnico II, exfuncionario del Ministerio Público con 1 año de servicio, con el cargo de Experto Analista IV (Informática Forense). ¿Acaso esto es importante? No lo averigüen, yo se los digo. El propósito de Óscar es muy claro: ¡Quiere la Libertad de nuestra amada

NO ES UN ATAQUE TERRORISTA. Tengan esperanza, la Libertad de #Venezuela está cerca.

Óscar Pérez es un profesional, preparado en muchas áreas, cosa que parece muy difícil de creer. ¿Qué hay de malo en ser multifacético?

Óscar Pérez está bien. Aseguró que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, que sí hubo algunos arrepentidos (no tengo detalles, no me dice nada por nuestra seguridad). No está actualizando ninguna cuenta de las redes sociales, no se dejen engañar, no crean todo lo que leen.

Óscar Pérez quiere dejar su legado, quiere ser parte de la Historia de Venezuela, otorgando Libertad; para ello hay decisiones y riesgos que deben tomarse. Piénsenlo, ¿quién pone su vida, su familia, su carrera policial, y su trayectoria en riesgo por nada? Su vocación de servicio y justicia lo mueve.

¡Venezuela libre pronto!

DC | El Cooperante