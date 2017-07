¡Enhorabuena! Pablo Sandoval regresó a los Gigantes

A través de su cuenta en Twitter los Gigantes de San Francisco anunciaron la contratación de Pablo Sandoval en un contrato de Ligas Menores y que se reportará de inmediato a la sucursal de Clase-A, los San José Giants.

El periodista Jon Heyman reportó que el “Panda” se encontraba en la bahía para finiquitar su regreso a la organización. Sin embargo, es ahora que los Gigantes oficializaron la contratación del antesalista.

The #SFGiants have agreed to terms with IF Pablo Sandoval on a minor league contract. He will report to San Jose (A) tonight.

— San Francisco Giants (@SFGiants) July 22, 2017