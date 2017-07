En el Hospital de Yaritagua sólo atenderán emergencias por despido masivo de médicos

Familiares de pacientes que llegaban la mañana de este lunes 3 de julio al Hospital Rafael Rangel de Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy, protestaron debido a que los enfermos eran “rebotados” en la puerta de la emergencia y referidos a un Centro de Diagnóstico Integral; el motivo era que el principal centro de salud de la jurisdicción no tenía médicos suficientes para atender a la población, luego de un despido masivo de doctores la dirección se vio en la obligación de restringir la atención en las áreas de emergencia adulto y pediátrica.

“Trajimos a mi mamá con un ACV en progreso y nos rebotaron en la puerta, nos dicen que debemos llevarla al CDI de Totumillo; mi mamá se puede morir en el camino por la irresponsabilidad de esta gente que decidió despedir a casi todos los médicos sin tener cómo garantizar la atención a los enfermos”, denunció Naida Flores, quien exigía a las puertas del centro asistencial que le dieran ingreso a su madre.

En el lugar solo ingresaban pacientes en “estado crítico”; al resto un vigilante le señalaba un cartel en el que se leía “Estrictas emergencias por despido masivo de médicos”.

30 médicos residentes recibieron una carta este lunes en la que se les notificaba el cese de funciones. Se conoció que la decisión tuvo que ver con la inasistencia de los médicos a un taller de capacitación organizado por Corposalud y que había sido desarrollado el fin de semana en el Hospital Central de San Felipe.

Víctor Salas, uno de los médicos afectados, explicó: “Del taller nos avisaron de forma verbal, ese día también nos dijeron que la asistencia era voluntaria, no obligatoria”. La mayoría de los doctores prefirió no asistir, debido a que dejarían el centro asistencial solo, sugirieron que se replicara la jornada en Yaritagua y se dividiera en grupos para que los pacientes no quedaran desatendidos.

“Somos 36 médicos que laboramos aquí, seis son integrales comunitarios, nadie se negó a ir”, dijo Salas.

Los médicos integrales comunitarios no recibieron la carta del cese de funciones, la cual sí llegó a los egresados de la Universidad del Zulia, Rómulo Gallegos, Universidad de Carabobo de los núcleos Aragua y Valencia, Universidad de Oriente, Francisco de Miranda (Coro), UCLA y ULA. El personal afectado está integrado por jóvenes que cumplen el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, que establece el ejercicio de medicina rural durante un año en ambulatorio, o dos años de internado rotatorio, caso del hospital tipo I de Yaritagua.

Ante lo que consideran han sido “despidos injustificados”, lo cuales habrían salido de la dirección de Corposalud, recientemente a cargo de la doctora Gregoriana Morón, anterior directora del Hospital Pediátrico de San Felipe, los médicos denunciarán el caso ante los Colegios de Médicos de Lara y Yaracuy y ante la Inspectoría del Trabajo. La dirección del hospital de Yaritagua no plantó postura respecto al caso.

DC | El Pitazo