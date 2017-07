El asalto, por Jose Luis Pirela (@Joseluispirelar) 

05 de julio, un grupo de oficialistas asaltó el Palacio Legislativo en un claro acto de terrorismo y barbarie. Ese día a la 8 AM, Padrino, Reverol y Tareck fueron al recinto de la AN, realizaron un evento sobre el Acta de Independencia y se fueron al desfile.

La AN convocó 2 sesiones ese día, una a las 10 AM con motivo de la Independencia, designando oradora a la historiadora Inés Quintero; y la otra a las 12:30 PM para debatir la consulta del 16 de julio, sobre temas relacionados con la crisis que padecemos en Venezuela.

La sesión se desarrolló en un ambiente de hostilidad, bajo el sonido de morteros cada 5 minutos. En el inicio de la segunda sesión el hostigamiento se intensificó pasando a la ocupación de los jardines e instalaciones del Palacio. Los diputados tomamos la decisión de defender el Palacio y la vida de periodistas, invitados, personal y otros. En ese marco hirieron a varias personas, correspondiendo la mayor gravedad a los dip.: Americo De Grazia, Armando Armas y Leonardo Regnault. Aquella batalla campal se repitió varias veces con la total indiferencia de los funcionarios de la GNB, responsables de la seguridad de las personas y los bienes. Además de los heridos y robos producidos, quemaron parcialmente un salón.

La condena internacional de los medios, parlamentos, gobiernos e instituciones como la ONU y OEA fue contundente. La casa de la leyes convertida en un campo de batalla; armas, piedras y palos, sustituyendo ideas para confrontar las diferencias.

En el plano interno, Diosdado en su programa tiró la línea de rodear el Parlamento y en espacio posterior victimizó a sus partidarios heridos, todos ajeno a la AN. En ocasiones la gente se pregunta: ¿Quién gobierna en Venezuela?

En el desarrollo de los acontecimientos y posteriormente, voces oficialistas condenaron lo ocurrido, unas hipócritas y otra sinceras.

Desde Los Próceres, Maduro en su discurso recibió el reporte internacional y condenó los hechos anunciando una investigación. Asimismo Maikel Moreno del TSJ se pronunció en la misma tónica. A ambos queremos expresarles 3 cosas: Oswaldo Rivero “Cabeza e’ Mango” salió haciéndose responsable de los acontecimientos de la AN – a confesión de parte relevo de pruebas-; en octubre del 2016 ocurrió un asalto a la instalaciones, 7 meses después no hay ningún sancionado; hace días todo el planeta vio al Coronel Lugo empujar al dip. Julio Borges, presidente de la AN, dentro del recinto.

Pregunta obligatoria a Maduro y a Moreno: ¿Le gustaría vivir algo similar en Miraflores y el TSJ? Ellos tienen la palabra.

Por razones de honestidad intelectual me apego a la verdad, señalo la condena sincera del exministro Rodrigo Cabezas, me consta su preocupación. La mentira tiene piernas cortas y no hago uso de ella por muchas diferencias que tengamos.

Nos eligieron 14 millones de venezolanos y eso si es profundamente respetable.

DC / José Luis Pirela / Diputado AN por San Francisco– Zulia /Notas Progresistas / http://movimientoprogresista.org.ve / @joseluispirelar