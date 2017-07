Edgar Ramírez llama nuevamente a participar este domingo #16Jul

Nada ni nadie nos puede quitar nuestro derecho a decidir. Esta fue la primera vez que me puse frente a un lente de cine. Era 1998, tenia 21 años y se acercaban las primeras elecciones presidenciales en las que participaría en mi vida. Unos meses antes del 6 de diciembre de ese año, unos amigos del periódico URBE y la Fundación Dale Al Voto me invitaron a participar como "imagen" en una campaña para incentivar el #Voto juvenil. Estaba en el último año de comunicación social en la @lacatolica y ni me pasaba por la mente que 5 años más tarde me convertiría en actor. Menos me pasaba por la mente que casi 20 años después, los más graves problemas que nos aquejaban en 1998, pudiesen sentirse banales en comparación con la tragedia que vivimos hoy. Y mucho menos podría imaginarme que casi 20 años después de participar en esta campaña diseñada para invitar a los más jóvenes a votar, hoy la lucha sería para RESCATAR nuestro #DERECHO AL VOTO del secuestro al cuál se encuentra sometido. Es inaceptable que un comercial de 1998 tenga hoy más vigencia que nunca.Es un dramático recordatorio del imperdonable retroceso que hemos tenido como país en las dos ultimas décadas. Esto tiene que cambiar…está CAMBIANDO! Es por ello que el próximo domingo #16J todos los venezolanos – especialmente los más jóvenes que nunca han podido elegir en democracia – tendremos la oportunidad de manifestar nuestra voluntad soberana y dejarles saber a quiénes nos oprimen y al mundo entero, cuál es el país que queremos y merecemos: un país libre, soberano, moderno y sobretodo democrático. Es hora de que reciban TU SEÑAL, DALE AL VOTO! #venezuelalibre #16jsisisi #DileSiAlPais [ todo mi agradecimiento a los amigos que en 1998 hicieron posible esta campaña y mi participación en ella @_lizarralde @adrianika @boaviagembobby_ @ingridriveiro30 #HectorBarboza #EnriqueAular y si se me va gente,por favor me recuerdan 😉! ]

A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Jul 14, 2017 at 7:26pm PDT