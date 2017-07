Edgar Ramírez: La Constituyente es “ilegal”

🇻🇪Un proceso constituyente sin previa consulta popular es ilegal, y su único propósito es perpetuar en el gobierno de Venezuela a un régimen corrupto, ineficiente y violador de los derechos. Así de simple #noalaconstituyente 🇬🇧The creation of a political body with the power to rewrite the country’s Constitution – "constituent assembly" – without a prior popular consultation is ILLEGAL, and its sole purpose is to perpetuate in the government of Venezuela a corrupt, inefficient and authoritarian regime that constantly violates human rights. #noalaconstituyente

