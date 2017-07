Doña Griselda habla de su despido de Televen y dice sentirse “vetada”

A través de su cuenta de Instagram, Doña Griselda se refirió nuevamente a su despido de Televen. El pintoresco, manejado por Juan Carlos Vázquez, aseguró que no acompaña a sus seguidores en la pantalla, como acostumbraba a hacer gracias a su participación en “La Bomba”, porque alguien tomó la decisión de “irla”.

“Falugueres no estoy con ustedes no porque quiero sino porque alguien lo quiso así! Todos estos días han colocado programas grabados por las mismas circunstancias por las cuales yo no pude asistir ese fatídico día cuando recibí una patada por todo el “NIEJER” ,pero más grave aun es que de la noche a la mañana varias ofertas que me hicieron en otros medios se echaron para atrás , VETO? , RETALIACION? Quien sabe , haré lo posible por estar de nuevo con ustedes , el sol sale para todos y la luna también! Ai lou vius a todos ! #mesientovetada #diva #divas (sic)”, escribió en la red social junto a un video.

“Mira qué cosas, están pasando el programa repetido”, observó ayer, mientras sintonizaba la reposición del programa de farándula. “¡Claro! Por los problemas en la calle, pero esas fueron las mismas circunstancias por las que falté ese día y con permiso. ¿Será que están botando a toda esta gente de Televen ahora?”, agregó.

Pero eso no es todo, pues aseguró sentirse vetada, “porque no he podido trabajar en ningún canal. Yo hasta pienso que han llamado para decir: ‘mira, no la dejen trabajar’”.

Pidió que alguien le explique las razones por las que no la dejan laborar en otra planta televisiva, aun cuando es cotizada y recibió varias ofertas de la competencia, pero después se desinflaron. “¿Por qué el ensañamiento? ¿Qué hice yo si lo que hice fue llevar humor casi 9 años a toda Venezuela? ¡No entiendo ‘sutitú’! (su actitud)”.

DC | D2001