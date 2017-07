Dirigentes oficialistas participaron en el simulacro electoral de la ANC #16jUL

Este domingo la rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, ofreció el primer balance del ensayo de la Asamblea Nacional Constituyente, pautada para el próximo 30 de julio.

“Hemos visto con satisfacción una gran afluencia de personas”, manifestó desde el Liceo Andrés Bello, de Caracas.

“Es un momento importante para familiarizarse con las particularidades del sistema de votación para este proceso, como ya saben, es muy sencillo, es directamente en la pantalla y el proceso es muy rápido, también hemos podido verificar eso”.

Asimismo aseguró que no han presentado inconveniente alguno; “No, hasta este momento no hemos tenido, no estamos esperando tener irregularidades en el proceso de prueba que es el simulacro, que como siempre, en todos los procesos, se lleva adelante”.

“Lo que sí ha habido es una altísima participación, es importante recordar que se están desplegando 1943 máquinas de votación a nivel nacional, que en todos los municipios hay por lo menos una máquina de votación y que también en los municipios capitales, podemos encontrar en lo que llamamos los centros piloto, una mesa de votación donde se va a verificar la herradura completa, es decir, donde se ejercita el proceso electoral completo”.

Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y candidato a la Asamblea Cosntituyente (ANC), Diosdado Cabello, participó este domingo en el simulacro electoral en Maturín, estado Monagas.

“Un acto de simulacro para que la gente aprenda a votar, aprenda a identificar dónde tiene que votar, cuáles son sus candidatos y lo que estamos viendo hoy, en todos los puntos, en todos, no solo aquí en Maturín, acabo de hablar con algunos gobernadores, desbordados todos los centros de votación, la gente participando, la gente trabajando”, manifestó luego de votar en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) de la entidad.