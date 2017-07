Director del Iahula prohíbe a médicos usar gorros con la bandera de Venezuela

La medida fue tomada este jueves en la noche por José Ángel Ferrer, director del Instituto Autónomo Hospitalario de la Universidad de Los Andes (Iahula), como así lo reseñó el periodista Danilo Figueroa en su cuenta de la red social Twitter.

Aseveró que surgió este inconveniente entre la máxima autoridad del recinto médico y los profesionales de la medicina. Los especialistas se negaron a quitarse los gorros pues dicen que no tienen ninguna connotación ni logo de organizaciones políticas.

Es de destacar que el pasado mes los jefes de servio del Iahula se reunieron con el director de Corposalud, Denis Gómez, para exigir que se solvente la crisis sanitaria que vive el centro asistencial de la ciudad de Mérida. Algunas de las denuncias fueron la falta de insumos que pone en peligro a los pacientes, como por ejemplo la escasez de insulina y la falta de yodo radiactivo para la cura del cáncer de tiroides.

Pese a que Gómez indicó que se tomarían acciones en casos específicos, esto no ha cambiado. Desde la directiva se toman acciones con respecto a la vestimenta de los doctores pero no con respecto a la escasez que ocasiona la muerte de pacientes diariamente. La escasez no solo ha afectado al Iahula, en general, Venezuela pasa por una crisis sanitaria, hecho que es demostrado con las frecuentes protestas del sector salud.

DC | Caraota Digital