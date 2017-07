Diputado del PSUV Germán Ferrer votará en el plebiscito del #16Jul

El diputado del PSUV, Germán Ferrer, quien ha manifestado su rechazo a la propuesta a una Asamblea Nacional Constituyente, al igual que su esposa la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que participará en la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el 16 de julio.

En entrevista con el abogado constitucionalista y Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, por la emisora Unión Radio, Ferrer ratificó que él y su esposa votarán el domingo: “Yo voy a votar por la primera pregunta, contra la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos reservas con las preguntas 2 y 3, pero sí vamos a votar contra la Constituyente y hago un llamado a todos los venezolanos para que vayan a votar también”.

Ratificó que, a su juicio, la ANC es ilegal porque no se respetaron los parámetros que establece la Constitución para su aprobación, que es la consulta popular. Aseguró que la Constituyente no va a garantizar la paz del país, como ha dicho Maduro: “Si no resolvemos el problema político en Venezuela, ningún otro problema podrá ser superado”, insistió.

Pidió al Presidente reflexionar, echar para atrás su propuesta y cumplir con las elecciones de alcaldes y gobernador que “están en mora con la población venezolana”.

DC | Unión Radio