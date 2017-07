Diosdado Cabello responde ante sanciones de EEUU: “Yo en mi vida he tenido cuentas allá” (Video)

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello aseguró este miércoles que ni él, ni el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, y que todo lo que tenga en EEUU “se los regala”.

“¿Qué me van a estar cerrando cuentas en Estados Unidos?, si yo en mi vida he tenido cuentas allá o en cualquier país del mundo, o a Padrino López (…) ¿Asustando a quién? ¿a nosotros nos van a asustar?, yo creo que están confundiendo en verdad, y se dejan confundir porque ellos no quieren escuchar sino los oídos de sus lacayos, esos sí es verdad que son hala bolas pero guindados”, dijo Diosdado en su programa semanal Con El Mazo Dando.

LO ÚLTIMO | Diosdado Cabello responde ante posible sanción de EE.UU.: "Todo lo que digan allá que es de Diosdado, agárrenlo se los regalo" pic.twitter.com/XopkHYSGMy — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) July 20, 2017

DC | El Cooperante