Detienen a una mujer sospechosa de haber causado accidente de tránsito y transmitido en vivo

Una mujer de 18 años fue detenida en California como sospechosa de provocar un choque de tránsito mortal que se vio en vivo a través de Instagram.

Obdulia Sanchez ingresó en la cárcel del condado de Merced como sospechosa de conducir ebria y de homicidio con vehículo tras el choque del viernes, en el que murió su hermana de 14 años y otra niña de 14 años sufrió heridas graves.

Sanchez conducía el vehículo cuando este invadió el arcén a la derecha de una carretera, unos 190 kilómetros (120 millas) al sureste de San Francisco, según la Patrulla de Autopistas de California. Ella hizo un giro demasiado brusco tratando de corregir la trayectoria, de modo que el vehículo cruzó de carril, se estrelló contra una cerca de alambre y volcó en un campo.

Familiares confirmaron a KFSN-TV que Sanchez gravó un video antes, durante y después del accidente, y las imágenes se subieron a Instagram.

La Patrulla de Autopistas de California analizaba el video como parte de la investigación.

