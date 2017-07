Detenido el director de cine Oscar Rivas Gamboa por caso del helicóptero #28Jul

El reconocido director de cine Oscar Rivas Gamboa, fue detenido esta mañana por el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalistas , al intentar vincularlo al caso de Oscar Pérez, quién habría el pasado mes de junio sobrevolado la sede del TSJ , después de llamar a rebelarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Oscar Gamboa, conoció a Pérez por el ex comisario Sierralta, ex jefe del CICPC, quien le pidió sumar al staff de la película Muerte Suspendida al ahora buscado ex policía venezolano. Gamboa no tiene otra conexión con éste, según su abogada la doctora Yisel Soarez.

Gamboa fue citado la noche de este jueves por el CICPC, y el viernes se presentó voluntariamente ante las autoridades. Desde entonces quedó detenido sin que el procedimiento hubiese sido autorizado por el Ministerio Público.

Gamboa trabajó en RCTV donde se destacó como editor de diversos programas en el área audiovisual; en el año 1993, fue contratado en el canal Venevision como Director de post producción, rápidamente pasó a desempeñarse como productor de diversos programas de variedades (musicales, magazine y programa infantiles).

Oscar Gamboa es el dueño de “OR PRODUCCIONES CINE Y TV”, una compañía dedicada a la producción de audiovisuales, siendo su más reciente producción cinematográfica la película “Muerte Suspendida”, en la cual participó Oscar Pérez.

DC | Nota de Prensa