Dani Alves se disculpó con Guardiola tras fichar con el PSG

Todo hacía indicar que el lateral brasileño Dani Alves iba a ser el refuerzo estrella del Manchester City, el cual dirige Pep Guardiola. Sin embargo, el experimentado lateral brasileño decidió irse al París-Saint Germain (PSG).

En el momento que Alves era presentado en el cuadro parisino, habló sobre el nivel del campeonato inglés y, sobre todo, le pidió disculpas al que fue su entrenador en el FC Barcelona.

“A menudo he dicho que la Premier League es un campeonato que me atrae mucho” confirmó el lateral brasileño, quien cerró cualquier alusión de manera inmediata. “Si Guardiola y el Manchester City se han sentido heridos por mi decisión, lo siento, pero he llegado aquí para ser campeón”, señaló.

En ese mismo sentido, el ex Juventus explicó las razones por las cuales optó por el PSG sobre el Manchester City.

“Tengo amigos aquí y a mi esposa le encanta la ciudad. Fui un poco egoísta cuando me marché a la Juventus. Esta vez probé a serlo menos y complacer a todo el mundo, por eso decidí venir aquí (…) Si Pep se ha sentido perjudicado, me disculpo con él”, enfatizó.