Daddy Yankee también se pronunció y le dio con todo a Maduro por la versión de “Despacito” para la Constituyente

El rapero boricua Daddy Yankee se pronunció en su cuenta de Instagram sobre la versión que hizo Maduro al tema que interpreta con Luis Fonsi, cuyo éxito histórico le ha dado la vuelta al mundo.

“¿Qué se puede esperar? de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos. Que te apropies ilegalmente de una canción (Despacito), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero su régimen dictatorial. Con ese nefasto plan de mercadeo, usted solo continuará poniendo en evidencia su ideal fascista, que ha matado a cientos de héroes y más de 2000 heridos. Como co-autor del tema, también me uno a las expresiones de la co-autora de la canción “Despacito” @erikaender #NoAprobado #BastaYa #venezuelalibre“, publicó el músico.

Más temprano, la co-autora del tema junto a Luis Fonsi, la panameña Erika Ender también rechazó que Maduro haya versionado el éxito musical para llamar a votar en la Constituyente del próximo domingo. “Ver que una canción, en la que tengo coautoría, se utilice sin permiso para publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, lejos de alegrarme, me indigna y NO APRUEBO que se utilice”, dijo la artista en un mensaje publicado en sus distintas redes sociales.

