Continúa la disputa de Paula Bevilacqua y Gaby Espino por fotos de Oriana

En días pasados, las redes sociales se encendieron cuando Paula Bevilacqua publicó una fotografía de la hija que su esposo tiene con la actriz Gaby Espino y luego la ex de Cristóbal Lander le dedicara un mensaje. Sin embargo, el hecho no quedó allí y la madrastra de la pequeña Oriana volvió a generar la polémica.

Este jueves, Bevilacqua aprovechó el “Throwback Thursday” para compartir un collage de dos imágenes en las que aparece en traje de baño junto a la hija de la actriz radicada en Estados Unidos. “Un TBT que me encanta”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram al pie de la fotografía, la cual obtuvo más de 35 mil “me gusta”.

Algunos de los seguidores de Espino comentaron la publicación y aseguraron que se trata de “publicidad”. “Ninguna foto de Paula alcanza 15 mil likes en dos horas, solo si sube de Oriana. Ahí está el negocio”, expresó una usuaria.

Horas después de la publicación, Espino escribió el siguiente mensaje en Twitter: “Chicas dejen el alboroto, eso es lo que esas personas desean. No hagan caso, ellos no existen. No le den importancia. No se dan cuenta que lo que quieren y necesitan es atención”.

Un #Tbt que me encanta 😍 !! #playa #sol #beach #sunday @lander_cris encontré La foto A post shared by Paula Bevilacqua (@paulabevilacqua) on Jul 20, 2017 at 6:33am PDT

Chicas dejen el alboroto , eso es lo q esas personas desean. No hagan caso, ellos no existen . — gaby espino (@gabyespino) July 21, 2017