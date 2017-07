Consulta Popular, por Ángel Machado (@angelmachadove)

Este 16 de julio, los venezolanos tienen una cita con la historia del país. La oposición venezolana convocó a una consulta popular en contra de la pretensión de la dictadura de imponer una Asamblea Nacional Constituyente que les permita mantenerse en el poder.

Este domingo es el día de la consulta popular, proceso de participación soberano, organizado por la sociedad civil y la Unidad Democrática para restablecer el orden constitucional, rescatar la libertad y la democracia en Venezuela.

Es importante que los venezolanos tengamos claras las características de esta consulta popular, que al ser un proceso convocado y organizado por el pueblo, no necesita de las reglas del Consejo Nacional Electoral, como los personeros del régimen han querido hacerle creer a la población en su afán de desmeritar las acciones pacíficas y democráticas de la oposición por rescatar a la República.

Tanto miedo le tiene el régimen a la masiva participación de los ciudadanos en este proceso que ahora convocó a un simulacro de las mal llamadas elecciones de la Constituyente para evitar que el mundo entero vea el rechazo del pueblo venezolano hacia esta dictadura.

Los venezolanos no podemos perder el foco por estas trampas del régimen, tenemos que seguir enfocados en la consulta popular y en quebrar a esta dictadura a través de la aprobación o rechazo de la Constituyente, del respaldo a la renovación de los Poderes Públicos que están al margen de la Constitución, el rol de la Fuerza Armada Nacional para la restitución urgente del orden constitucional y la designación de un Gobierno de unidad nacional amparado por unas elecciones libres y transparentes.

Este domingo todos los venezolanos mayores de 18 años y los extranjeros nacionalizados, inscritos o no en el Registro Electoral pueden participar en esta consulta popular. En el caso del estado Zulia, los ciudadanos dispondrán de 151 puntos desplegados en todas las parroquias de la región para responder las tres preguntas de este proceso.

En este proceso, los ciudadanos que se encuentren fuera del municipio o estado donde ejercen su derecho al voto pueden participar en esta consulta desde el lugar donde se encuentren. Los venezolanos en el exterior, también podrán participar, porque la idea es que todos los venezolanos se expresen.

La confidencialidad de la participación de todos los venezolanos está 100% garantizada, razón por la cual todos los funcionarios públicos pueden acudir a los puntos y participar, el régimen no tiene como saber quiénes participaron y quienes no, los cuadernos de votación serán quemados después de la jornada para evitar que el régimen haga otra lista Tascón para perseguir y amedrentar a quienes no comparten sus ideales.

El 16 de julio haremos historia, 15 millones de venezolanos protestaremos en contra de Maduro y su dictadura al mismo momento. Llegó el momento de demostrar a esta dictadura que está vencida y que sus días en el poder están contados.

Sigamos avanzando con fuerza y determinación

¡Fuerza y Fe Venezuela!

DC / Angel Machado / Abogado – Magíster en Gerencia Pública. Concejal de Maracaibo. Coord. Político de @VPZulia. Luchador incansable para lograr #LaMejorVzla / @angelmachadove