Conoce el síndrome que le diagnosticaron a Luis Olavarrieta tras sufrir brutal paliza el #16Jul

Me siento en la #Nasa no solo por la máquina de tomografía, sino porque estoy como flotando. Me diagnosticaron síndrome vertiginoso agudo post traumático, vivo mareado luego del golpe que recibí. Me prohibieron andar en moto, no hacer ejercicios y quedarme en casa una semana más. Diossss más paciencia, el encierro me carga loco. Agradezco al Dr. Nerio Leal por su atención tan profesional. Los abrazo a todos.

