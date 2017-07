Conforma 1.540 comités por el Rescate de la Democracia en el Zulia

El estado Zulia sale al frente con la conformación de 1.540 Comités por el Rescate de la Democracia (CRD), en los 21 municipios de la entidad. En cada una de las parroquias se han conformado los comités con el apoyo de la dirigencia que integra la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así lo informó Emerson Blanchard, Secretario Ejecutivo de esta organización política.

“Nuestro pueblo sigue dando ejemplo de su lucha por la defensa y rescate de la democracia con la conformación de estos comités. Desde La Guajira venezolana hasta el Sur del Lago de Maracaibo, miles de hombres y mujeres se han sumado a estas organizaciones civiles para evitar que en el país se instaure una dictadura como lo pretende hacer el régimen de Nicolás Maduro con esa constituyente”, manifestó Blanchard.

Indicó que cada uno de estos comités tendrá en sus parroquias un protagonismo preponderante en la lucha que lideran los millones de venezolanos que quieren un cambio positivo para el país.

“Cada día que recorremos las calles de nuestro estado encontramos a más familias afectadas por la grave crisis económica, muchos no tienen empleo, otros padecen graves enfermedades y no tienen dinero para costear las pocas medicinas que se consiguen. La miseria camina entre nosotros, cuando somos una tierra rica y capaz de producir más riquezas para el beneficio de todos y no para un grupo como está ocurriendo con está revolución”, acotó.

Detenciones en la COL

El Secretario Ejecutivo de la MUD Zulia, expresó su solidaridad con las ocho personas detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) este sábado en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia, quienes manifestaban de manera pacifica y constitucional su rechazo a las acciones del Gobierno de Maduro y fueron identificados como José Ángel Jiménez, Luis Parra Terán, Alexander Bermúdez, José Antonio Velásquez, Cruz López, Romer Guanipa, Andrés Latan y Grecia Villalobos.

“Una comisión encabezada por el Diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Velázco se hizo presente para ayudar en la liberación de estas ocho personas, quienes serán presentados este lunes ante el Ministerio Público. Se pudo conocer que el menor de edad que se encontraba retenido por los efectivos fue puesto en libertad. Sin embargo, exigimos a las autoridades que se respete el libre proceso y su integridad física en todo momento. Agradecemos al equipo del Foro Penal por mantenerse en comunicación con los familiares, esperamos que mañana queden libres”, expresó el titular de la MUD en el Zulia.

