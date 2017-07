Es cierto que las cosas no siempre suceden como uno espera, y esto nos lleva a estresarnos o ponernos de mal humor por un tiempo o en gran parte del día. Sin embargo el mal humor no es una solución, por el contrario, logra afectar notablemente nuestra salud. Por ello, hoy veremos cómo evitar el estrés y el mal humor.

Consejos para combatir el estrés

Los problemas y las dificultades nunca van a faltar en nuestra vida, lo que sí se puede cambiar es la manera en que asumimos una situación, y si bien no es una tarea fácil, no es imposible conseguir, pese a todo, mantener el buen ánimo para evitar el estrés.

Tómate las cosas con calma

Hay una frase que hay que tener en cuenta en momentos de crisis, “no hay que tomar decisiones cuando se está triste y no hay que hablar cuando nos gobierna el mal genio”.

Si sientes que las cosas se te están yendo de las manos y crees que entre más rápido actúes menores serán las consecuencias, esto no suele ser así. Si no se hacen las cosas con cabeza fría, muy probablemente no se darán de manera adecuada.

Por ello, si siente que tienes el agua hasta el cuello, cuenta hasta diez: no solo disminuirá el ritmo cardiaco, sino que oxigenarás tu cerebro, y te darás cuenta que no es tan así. Es una forma eficaz de combatir el estrés.

Escucha música para combatir el estrés

El tráfico suele ser una de las razones por las que aumenta el nivel de estrés, por ello, si vas manejando camino a la oficina y sientes que llevas tiempo en que no avanzas ni un centímetro, no desesperes, enciende la radio, busca la música que más te guste y escucha.

La música no solo opacará el sonido de las bocinas, sino que hará que tu cerebro piense en otras situaciones que no tienen nada que ver con el tránsito. ¿Acaso no sabes que la música clásica es buena para evitar el estrés?

Adiós a la falta de concentración

Cuando tenemos que realizar alguna tarea u oficio y se nos viene a la mente un problema que requiere nuestra atención, nos es difícil concentrarnos, entonces hay que disminuir la ansiedad para evitar el estrés.

Para ello, según algunos expertos, es recomendable mezclar lavanda con aceite de bergamota o tomar una taza de té de manzanilla antes de comenzar algo también es una buena opción: recuerda todo tiene su tiempo y que el tiempo lo cura todo.

