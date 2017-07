Chiquis Rivera asegura que perdonó a su padre Trinidad, quien abusó de ella a los 8 años

Chiquis Rivera concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde habló sobre su padre, Trinidad, quién la violó a las 8 años de edad.

Mucho se ha hablado sobre la terrible experiencia que vivió Chiquis Rivera a manos de su padre, cuando éste sin pudor alguno, la violó a ella y a su tía Rosie Rivera.

En entrevista con el periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, Chiquis reveló que el día en que su padre abusó de ella fue después de haber pasado un día en la playa.

De acuerdo a las declaraciones de Chiquis, ella y sus hermanos estaban pasando un gran día en el mar cuando una ola arrastró a su hermana Jacquie y terminaron todas llenas de arena.

Cuando llegaron a su casa, Trinidad les llamó la atención y las metió a bañar.

Rivera dijo que mientras ella estaba en la ducha, su padre entró a verla y ahí ocurrió el atroz acto.

Cuando se le cuestionó sobre si ella ya perdonó a su padre, ella dijo que sí a pesar de que aún él no le ha pedido perdón y está en ‘veremos’ una visita de ella a Trinidad a la prisión.

“Yo lo perdono y me da tristeza. Es mi papá al final de cuentas, No lo justifico y yo creo que necesita terapia. Me da tristeza que esté en la cárcel pero yo lo perdono”, dijo Chiquis a Infante.

DC/HC