Capriles: Le quieren meter la mano al MP para que no se conozca la verdad

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró que la asignación de la vice fiscal general Katherine Harrington por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo que busca es silenciar los casos de asesinatos y violaciones de los derechos humanos de los venezolanos que ocurren el país por parte de los organismos de seguridad del Estado, así como de los grupos civiles armados contra ciudadanos que manifiestan contra la asamblea nacional constituyente comunal.

“Hoy me pidieron que denunciara que Jorge Hernández, joven de 16 años, estudiante, se lo llevaron del Distribuidor de Los Ruices al Sebin de Plaza Venezuela y de allí lo trasladaron al Helicoide. También informó que falleció, fue asesinado, Engelver Moncada de 25 años en el municipio Cárdenas de la parroquia Táriba en Táchira. El señor ministro de Interior, Néstor Reverol, como siempre, ni una sola palabra sobre estos atropellos, por eso quieren meterle la mano al Ministerio Público, para que no se sepa la verdad, para meterle la mano y manipular el Caso de Engelver Moncada. El Gobierno sabe que no hay marcha atrás en este proceso contra la constituyente y que a medida que se acerque el 30 de julio, la presión se intensificará. Quien tiene el monopolio de las investigaciones es el Ministerio Público”, dijo.

Indicó que desde que iniciaron las protestas el 1 de abril, el Ministerio Público da cuenta de 91 venezolanos asesinados. “A medida que se acerque el 30 de julio habrá más actos criminales y no quieren que nadie investigue”.

En otro orden de ideas, el también líder de la Unidad nacional, quien sostuvo un encuentro con periodistas, aseguró que el “juicio popular” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para el 16 de julio, con el fin de consultarle a las personas si están de acuerdo o no con la asamblea nacional constituyente comunal, será una jornada para demostrar la fuerza de pueblo venezolano.

“Reitero, este es un hecho político sin precedentes en la historia del país. Demostraremos la fuerza que tiene el pueblo venezolano. El 16 de julio será otra forma de protesta, que puede convocar mucha más gente. Sobre esa demostración de fuerza, nuestra Venezuela amanecerá empoderada El 17 de julio los venezolanos amaneceremos con otra actitud”, dijo.

Indicó que dicha propuesta, genera preocupación a Nicolás Maduro. “Sí Maduro chilla con la convocatoria del 16 de julio es porque es buena y acertada. El gobierno sin ninguna autoridad moral convoca un fraude constitucional. El artículo 347 de la Constitución claramente señala que la Asamblea Nacional Constituyente la convoca el pueblo venezolano. Una cosa es la convocatoria y otra cosa es la iniciativa. El señor Maduro quiere pasar por encima del pueblo venezolano y no lo vamos a permitir”.

DC | Nota de Prensa