Capriles: Gobierno se coloca la soga al cuello si instala la ANC

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, recorrió algunas calles de Caracas para verificar el desarrollo del paro cívico nacional de 48 horas convocado por la Unidad en rechazo a la asamblea nacional constituyente que emprende el Gobierno nacional.

El Mandatario regional insistió que la constituyente comunal agravará la situación económica y social de la nación, lo que generará mayor rechazo hacia Nicolás Maduro y su cúpula.

“Ellos (gobierno) se están colocando la soga al cuello cuando instalen el fraude constituyente. Los problemas continuarán el lunes, el martes y qué excusa le darán a sus seguidores. A las dos semanas, cuando no puedan resolver los problemas de los venezolanos, qué van a decir, cuando además la comunidad internacional le advirtió que no reconocerá este parapeto y que aplicarán sanciones económicas, ellos qué van hacer? Con eso, vendrán menos dólares, la situación económica se deteriorará aún más y por ende no se podrá comprar comida ni medicinas”, dijo.

El también líder de la Unidad indicó que en el primer día de la huelga general se notó gran ausentismo en las calles. “La gente se quedó en sus casas. Tenemos conocimiento que alcaldes oficialistas fueron a los establecimientos comerciales y los amenazaron que si se paraban les iban a quitar las licencias”.

Capriles argumentó que la huelga general es una forma legítima de protesta, “pero tenemos que prepararnos en todos los escenarios. Tenemos que jugar en todos los tableros”.

DC/NP