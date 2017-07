Capriles: Gobierno pretende presionar a los medios para silenciar consulta popular del #16Jul

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informó de manera extraoficial que el gobierno nacional, a través de CONATEL, presionará a los medios de comunicación para que no den a conocer los acontecimientos del proceso de consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de julio sobre la asamblea nacional constituyente comunal.

Leer También: Conatel ordenó a medios “no llamar consulta popular” al plebiscito opositor

“Recibimos una denuncia en la que CONATEL pretenderá silenciar y censurar los medios de comunicación el 16 de julio. Vamos a ver cómo acogen esta amenaza inconstitucional e ilegal de que los medios no puedan informar sobre la decisión soberana que tomará el domingo el pueblo venezolano”, dijo.

En ese sentido y en el marco del artículo 57 de la Constitución, el también líder de la Unidad nacional, pidió a todos los periodistas la máxima colaboración a la hora de informar durante la jornada de la consulta popular.

“El gobierno hará todos los esfuerzos para que la gente no se entere de lo que pase. Me dijeron que a los periodistas los van presionar para que no puedan entrevistar y dar información. Cómo se vence la censura? nosotros mismo los venezolanos, con nuestros teléfonos, con las redes sociales. Como vienen más censuras y más sabotajes de parte del gobierno, les pido a los periodistas concentrar todos los esfuerzos para que informen todo sobre el próximo domingo. También les pido a las personas que con sus teléfonos envíen mensaje de testo y utilicen las redes sociales. Pido que divulguen información en todos los puntos soberanos del próximo domingo”, expresó

Reiteró que para la consulta popular del 16 de julio serán 2 mil 29 puntos y 14 mil 303 mesas las que estarán desplegadas en todo el país. Detalló que el horario serpa de 7 de la mañana a 4 de la tarde. “En el exterior están confirmados los centros de votación en 98 países para que los venezolanos se puedan expresar”.

Comisión de la mentira

Sobre una cadena de radio y televisión transmitida en hora de la noche de este miércoles en la que el Gobierno nacional conformó la comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos en el país, el Mandatario regional aseguró que dicha acción lo que busca es mermar la participación del pueblo venezolano en la consulta popular a efectuarse este 16 de julio, por lo que exhortó al todos los venezolanos no dejarse manipular.

“Ellos buscan lavarse la cara, que nadie se deje confundir. Esa comisión es de la mentira, la cual está presidida por la señora Delcy Rodríguez, la misma que dijo que a Pernalete lo habían matado sus amigos, y resulta que quien le quitó la vida fue un funcionario de unos de los cuerpos de seguridad del Estado. Llama poderosamente que excluyeron al Ministerio Público. Allí en Miraflores están todos los militantes de un partido, quienes nunca se han interesado en saber la verdad”, dijo.

Indicó que en el país hay más de 400 presos políticos, además de las personas que han sido procesadas semanalmente y que tiene prohibido opinar o moverse de una jurisdicción.

“En esa comisión no podemos esperar nada bueno. El Tribunal Supremo forma parte de esa mentira. El TSJ le da casa por cárcel al diputado Willmer Aguaje, quien estuvo secuestrado por más de dos meses, sin que lo pudieran presentar a un tribunal y ahora lo llevan a su casa, pero sigue secuestrado. O está el caso del comisario Iván Simonovis; cuántos años lleva preso él y los funcionaros de la Policía Metropolitana; o los Policías de Chacao que ya se les otorgaron sus boletas de excarcelación, al igual que a Yon Goicoechea, ellos son unos rehenes”, indicó.

Señaló que hasta el día de hoy han sido detenidos 3 mil 666 personas por protestar. “De esas cantidad, 467 han sido presentados a tribunales militares”.

