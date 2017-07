Bill Clinton se pronunció ante la medida otorgada a López por el TSJ

A través de Twitter el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton se pronunció tras la medida otorgada a Leopoldo López por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Estoy feliz de ver que Leopoldo López se reunió con su familia. Él y otros presos políticos en Venezuela merecen su libertad”, escribió en su cuenta en Twitter.

Leopoldo López fue liberado la madrugada de este sábado de la cárcel militar de Ramo Verde y puesto bajo arresto domiciliario.

I'm happy to see Leopoldo Lopez was reunited with his family. He and other political prisoners in Venezuela deserve their freedom.

— Bill Clinton (@billclinton) July 9, 2017