Belinda cerró su cuenta de Twitter

La cantante Belinda informó que su cuenta en Twitter fue cerrada para tomarse un tiempo para ella, debido a que se encuentra afectada luego de separarse de su pareja, Criss Angel.

“Hola Belifans, sé que he estado desconectada de mis redes sociales. Por más que trate de disimular, ustedes saben que no me siento bien. Me voy a desconectar un tiempo, hasta que me vuelva a encontrar… lo siento. Perdónenme. A ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese, nunca más me voy a volver a ir. Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece”, dijo.

DC/CD