Así sacaron funcionarios del Seniat que pretendían clausurar locales del CC Metrópolis en Valencia (Video) #21Jul

#ULTIMAHORA Así sacaron a Los funcionarios del SENIAT del CC Metropolis, quienes se encontraban cerrando varias tiendas. #DanyCosmoVenezuela #DanyCosmo #caracas #caracascity #chacao #baruta #elhatillo #miranda #laguaira #maracay #barquisimeto #margarita #maracaibo #sancristobal #merida #losteques #sancarlos #valencia #vzla #carabobo #ccs #venezuelaforum #venezuelan #venezuela

