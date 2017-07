Así luce Osmariel Villalobos tras recuperarse de la golpiza con Diosa Canales (Fotos)

Amiga mía @astrid_albujas GRACIAS por la invitación y la excelente atención 😍 @ivanarest 💃🥂 ✔ RECOMENDADO ❤🌴Santo Domingo 🌴 👗@balumoda

A post shared by Osmariel Villalobos (@osmariel) on Jul 2, 2017 at 7:51pm PDT