Así lloró Carmen Villalobos al hablar de su novio Sebastián Caicedo en Don Francisco

La actriz colombiana Carmen Villalobos, de 34 años, no pudo evitar derramar una que otra lágrima cuando habló del gran amor que siente por su novio, Sebastián Caicedo, en entrevista con Don Francisco.

La celebridad, a quien a partir de hoy volveremos a ver como ‘Catalina Santana’ en ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, abrió su corazón para hablar del gran apoyo que ha sido para ella el galanazo colombiano.

“Me enamoró sobre todo su caballerosidad. Sebastián es de los poquitos hombres que existen todavía. De los detallistas que están pendientes de las mujeres. No necesita que sea una fecha especial para ser especial, es de los que envía flores, por las palabras hermosas que me da en los buenos y en los no tan buenos momentos porque no todo es alegría”, señaló la actriz.

A pesar de los grandes momentos que vive junto a Sebastián, Carmen reconoció que su relación está lejos de ser perfecta, sin embargo, siempre buscan la forma de apoyarse y salir adelante.

“Obviamente tenemos momentos difíciles, entonces siempre está ahí apoyándome”, continuó la actriz, quien no puede disimular el gran amor que siente por su actual compañero de vida.

“Me dan ganas de llorar. Siempre está ahí, es incondicional, es un hombre maravilloso. Siempre lloro. Es mi compañero, es el hombre con el que estoy armando mi hogar, con el que quiero envejecer”, señaló Carmen, a quien le gustaría llevar su historia de amor al altar.

“Me quiero casar. A él siempre le preguntan ‘¿Y el anillo para cuándo?’ y él dice pregúntenle a Carmen que es la que no se quiere casar, pero no es eso, sino que hemos vivido nuestro proceso y ha sido hermoso. Vamos para 9 años en un medio difícil”, confesó la emocionada actriz, quien aún no piensa en la posibilidad de ser mamá.

“No, bueno, vamos paso a paso. Don Francisco, vamos paso a paso. Es un tema que todavía no está cerrado. No se ha dicho la última palabra”, concluyó la sudamericana.

DC/HC