Así le respondió Jorge Reyes a quienes revelaron que buscaba trabajo en Miami

Versículo de reflexión para todas aquellas personas a las que les gusta señalar, juzgar, difamar, insultar, agredir verbalmente , etc, Dios vive en mi corazon y cada dia trato de vivir siguiendo sus enseñanzas, con optimismo, fortaleciéndome,con mi consciencia tranquila, trabajando con honestidad ,respetando mis convicciones y las de los demás!!! Analícenlo @albaroversi8 @perpetuok @ivettedominguez #respeto #familia #amor #paz✌️☮️💯❤️✅🇻🇪

