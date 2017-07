Asesinaron a un travesti de varios impactos de bala en el Zulia

Este domingo un hombre identificado como Raúl Segundo García Bernal, de 46 años, fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos en el barrio Primero de Agosto de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante en el estado Zulia.

Garcí regresaba de comer en un establecimiento de la zona cuando le dispararon en la cara tres veces y otros dos tiros se los propinaron en el pecho. Un amigo de Bernal corrió al lugar de los hechos y encontró muerto al infortunado.

Familiares aseguraron que ela hoy víctima no tenía enemigos y que desde la edad de los 20 años decidió vivir solo. “Era una persona inofensiva, no tenía enemigos, para nosotros esto fue algo inesperado porque no sabemos qué pudo ser la causa de este asesinato”, dijo su hermana Maritza García y otros familiares en la morgue.

