Antonio Ledezma envió un mensaje al pueblo de Venezuela desde su arresto domiciliario (Video) #26Jul

En horas de la tarde de este miércoles, el alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, divulgó un video desde su casa, donde cumple arresto dominiciliario por llamar a “La Salida” del Gobierno de Nicolás Maduro.

Ledezma dijo que lo que quiere la oposición son instituciones capaces de garantizar el Estado de derecho, “que no se sigan por mesías ni estados de ánimos , sino capaces de poner a producir las empresas privadas, las tierras, un gobierno que garantice empleo dignos, no limosnas”.

Entre otras cosas, Ledezma refirió que en Venezuela se ha instaurado un golpe que quiere perpetrar al actual Gobierno en el poder con la Constituyente cubana. “Aquí ha habido un golpe porque eso es lo que pasa cuando se separan los poderes”, agregó según una nota de prensa. También envió un mensaje al enviado del Gobierno, el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Señor Zapatero si usted hubiese contribuido a que no nos robaran el año pasado el referendo revocatorio, no estuviéramos sufriendo (…) Porque esta Constituyente la convocaron 30 días después de que asesinaron a venezolanos”, manifestó con indignación. Por último, lo instó a no visitarlo en su vivienda: “Vaya a visitar las tumbas de los caídos y al menos les lleve flores”.