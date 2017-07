Antonio Banderas recibirá Premio Nacional de Cine 2017 en España

Antonio Banderas ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cinematografía de 2017 por su carrera profesional dentro y fuera de España y su compromiso con el cine en sus facetas de intérprete, director y productor, anunció el martes el Ministerio de Educación y Cultura de este país.

El jurado eligió a Banderas, de 56 años, “por ser un cineasta con una trayectoria extraordinaria a nivel nacional e internacional, que ha abierto el camino para muchos actores y actrices españoles”.

El público comenzó a conocer al actor natural de Málaga, en el sur de España, gracias a sus interpretaciones en las cintas del director español Pedro Almodóvar. Juntos colaboraron desde mediados de los años 80 en títulos como “La ley del deseo”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (nominada al Oscar en 1988 como mejor película en lengua extranjera) y “¡Átame!”.

El papel de pareja homosexual de Tom Hanks en “Philadelphia” (“Filadelfia”), que obtuvo dos premios Oscar, y el de chupasangre junto a Brad Pitt y Tom Cruise en “Interview with the Vampire” (“Entrevista con el vampiro”), en 1993, impulsaron la carrera de Banderas en el mundo angloparlante. Después llegarían éxitos de taquilla como “The Mask of Zorro” (“La máscara del Zorro”), “Desperado” o la cinta animada “Puss in Boots” (“El gato con botas”), en las que tuvo el papel estelar tras haberlo representado en “Shrek 2”.

El actor se ha recuperado este año de un infarto al corazón que sufrió en enero por el que estuvo internado brevemente en una clínica en Suiza.

El Premio Nacional de Cine se suma a otros de sus muchos galardones, incluidos el Goya de Honor, en 2014, el Premio Platino y el reciente homenaje a su carrera en el Festival de Málaga, su ciudad natal.

“Su compromiso tenaz con el cine como actor, director y productor le hace merecedor de este premio”, dijo el martes el jurado presidido por Óscar Graefenhain, director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales según una nota de prensa.

El ICAA, que depende del ministerio español y que se dedica a la promoción del llamado séptimo arte, dota con 30.000 euros (34.000 dólares) al Premio Nacional de Cine.

