Animadora Yeimmy Rodríguez se despide del programa “La Bomba” (Foto)

@tiendamystic y @tiendasorange gracias por esta braga hermosa 😍 hoy cerré un corto pero afortunado capítulo en mi vida. Siempre seré agradecida pase lo que pase. Mis compañeros me enseñaron mucho… No soy de culpar, ni señalar. Prefiero agradecer… Gracias @labomba_televen por la maravillosa experiencia.

