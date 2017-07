ANC y bravuconadas, Por Marlon S Jiménez García

El engendro heredero, que para desgracia está al frente del régimen, ejerce un rol denigrante, de baja conceptualización ética, producto de la decapitación que ha sufrido – desde que se convirtió, de las manos de Fidel y de Raúl en comunista – la potencialidad humana determinada por la ´´moral´´. Es un personaje que no sólo silenció el llamado ´´chavismo´´ de la conciencia de quienes fueron sus seguidores y que nada sabían de ideología, sino que arrastró al estiércol todo lo que ello representó; eso ha originado una confluencia estructural (opositores + chavistas) de cambio en todo el país, que tiene un respaldo de más del 90% de la población. A pesar de eso, quiere imponer con ese pobre respaldo popular, una ANC, no para buscar cambiar todo el desmadre causado en lo político, social, económico y moral; sino para ´´exterminar´´ de la faz de la tierra a todo aquello que se le opone, que hoy no son solo los partidos políticos, sino la sociedad civil casi que por unanimidad. El engendro, se vale para ello, del alto mando militar que corrompido por órdenes de los gobernantes cubanos, resaltan como el único sustento que lo sostiene en el poder, y, eso le cuesta, obviamente, a cambio, darles todo el poder y la impunidad del Estado para seguir en auge de sus actividades delictivas: narcotráfico, robo del erario nacional, contrabando, secuestros, extorsión y otros,

La FAN, con el comunista Padrino López a la cabeza, intentan mantener la ´´fachada democrática´´ en el país; pero, el pueblo sabe que sus intereses no están relacionados con: la democracia, con la libertad, con el desarrollo económico, con el Estado de Derecho, con el respeto de los DDHH, con la paz y armonía social, con la pluralidad política; sus intereses son otros y entre ellos mantener un régimen comunista y autoritario donde ellos son los protagonistas principales. Ese respaldo que recibe el engendro de la FAN lo lleva a sentirse con fuerza para ser un bravucón; de allí, que cada vez que habla en cadena nacional grita, vitupera, ofende e insulta a la iglesia, a los dirigentes políticos de los partidos de la oposición, a la AN, a la Fiscal, a los empresarios, trabajadores, estudiantes y a quien en el ámbito internacional lo llame al orden constitucional; así fue cuando perdió por ´´paliza´´ la AN y ahora cuando el pueblo salió de manera contundente y en paz a mostrar su rechazo a la ANC y en defensa de los valores democráticos en la realización del plebiscito realizado de manera cívica, pero con mucha fuerza ciudadana, el pasado domingo. La ANC propuesta por el engendro no se va a realizar: así diga lo que diga; así hable las sandeces que hable; así insulte a los líderes de la AN; así ofenda al Papa y a la iglesia venezolana; así ponga preso a quien le de la gana; así siga matando a nuestra juventud en las calles. No se va a realizar porque, primero: No la quieren los venezolanos; estos están preparados para todo y la demostración más fehaciente es que están en las calles por más de

120 días y en los que vendrán; hay organización de todos los sectores representativos del país, para de manera inteligente y estratégica, crear toda una corriente de opinión y acción que la impida; existe una AN cumpliendo con su mandato constitucional y con la formalidad del caso tomará acciones inequívocas para evitar legal y políticamente su realización; en la FAN se va a producir en los próximos días una reacción, de sectores realmente institucionales, contraria a la ANC por su carácter inconstitucional que traerá una ruptura a lo interno; y vendrán sectores del propio ´´chavismo´´ que fijarán posición en contraria a la ANC que traerá repercusiones a lo interno del PSUV; segundo: en el ámbito internacional se radicalizarán las posiciones, Trump va a cumplir con lo que ofreció y se conocerán más en detalle los delitos cometidos por miembros importantes del régimen y del PSUV; la reunión del Presidente Santos con Raúl Castro celebrada en días pasados en La Habana, dará sus resultados en la suspensión de la ANC; lo que allí se dijo no es de mucho agrado, por la verdad que se discutió, para el engendro, y de allí sus palabras contra Santos, su ex mejor amigo ´´traidor´´; la ONU intervendrá, la UE seguirá denunciando al engendro y su régimen; MERCOSUR será contundente y eficaz en sus decisiones contra la ANC y hasta la FARC se pronunciará contra la ANC, entre otras consideraciones. El engendro tiene miedo, mucho miedo; lo demás son bravuconadas.

DC / Prof. Marlon S Jiménez García / Profesor Universitario