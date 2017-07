Almagro: Fiscal Ortega Díaz coincide en que en Venezuela se registró un golpe de Estado

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se pronunció respecto al discurso que ofreció este martes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz para fijar posición ante el antejuicio de mérito que el Tribunal Supremo de Justicia realizaba en paralelo a su intervención.

“Fiscal Ortega Díaz coincide en que en Venezuela se registró un golpe de Estado”, escribió en su cuenta en Twitter haciendo referencia a una noticia sobre las declaraciones de ésta.

Fiscal @lortegadiaz coincide en q en #Vzla se registró un golpe d estado https://t.co/oo6teix6Z6 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 4, 2017

Más temprano, Ortega Díaz calificó el abuso de poder del TSJ como un golpe de Estado.

“Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el decreto de Pedro Carmona Estanga. Yo no he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. Si el Tribunal Supremo de Justicia decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia”, fueron algunas de sus palabras.

