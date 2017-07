16J Ejercicio de nuestra Soberanía, por Pedro Segundo Blanco (@pedrosegundoABP)

Son muchas las personas, amigos, compañeros y reuniones, donde se nos ha preguntado o hemos conversado sobre la complicada situación que atravesamos los venezolanos y fundamentalmente lo relativo a los últimos acontecimientos que se han suscitado en nuestra Venezuela y ante tantas interrogantes y múltiples interpretaciones, me permito hoy hacer algunas reflexiones, análisis y conclusiones, que considero pertinente hacerlas del dominio público y que mejor escenario que este, que semanalmente me permite emitir mis opiniones y orientaciones a la opinión pública, sobre el devenir de la nación.

Lo primero que hay que acotar es, que los 100 días de sostenida, sistemática y valiente lucha que ha dado nuestro pueblo en las calles y que ha costado el vil asesinato de 90 compatriotas a manos de la tiranía, se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pero si a esa masacre generalizada se agrega la matanza que han hecho con las instituciones del estado que legítimamente defienden la constitucionalidad y el estado derecho como el caso específico del poder legislativo representado por la Asamblea Nacional, el desconocimiento sostenido de la soberanía popular, el acoso e intento de suplantar el ministerio público como ente privativo y único del monopolio de la acción penal, el intento de nombrar el vice fiscal general de la República por atajos distintos al contemplado en la Constitución, el descabezamiento de gobernadores y Alcaldes electos por el pueblo por otros designados desde las oficinas del PSUV, el nombramiento de gobiernos paralelos en regiones donde no fueron favorecidos por el voto popular, el uso del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia como GARROTE JUDICIAL para mantener un régimen de facto con barnices de “constitucionalidad”, el incremento desproporcionado y brutal de presos políticos y para colmo esta semana que termina ordenan el asalto del palacio federal legislativo con complicidad de la Guardia Nacional que arrojó el saldo de varios diputados gravemente heridos como el caso del valioso amigo Américo De Grazia, justo cuando se reunía el G-20, la conclusión lógica es, que frente a este atolladero que además tiene el 16 de julio, como fecha de la consulta popular que determinará si los venezolanos estamos o no de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Constituyente a imagen y semejanza del autoritarismo de Maduro, a este no le quedó otro camino que tomar algunas decisiones con un grupo de su gobierno, para tratar de enfriar los caldeados ánimos de un pueblo con sed de Democracia, Justicia, Libertad y decidido a restituir el orden constitucional violado.

De allí pienso que salió la medida de casa por cárcel para Leopoldo López y a lo mejor será complementada con otras que están por anunciarse y que por supuesto nos alegra porque él, al igual que el Alcalde Ledezma y todos los presos del régimen, son inocentes y gente decente que nunca debió pisar los barrotes que oprimen la libertad. Pero es importante resaltar que estas puntuales decisiones del déspota que incluso afloran divisiones aguas adentro del gobierno y son utilizadas para la descalificación de la Fiscal Ortega Díaz y para tratar de dividir a la oposición democrática, no pueden convertirse en la concha de mango que pisemos y más bien debe reafirmarnos que estamos en el camino correcto de la historia y debe impulsarnos a multiplicar los esfuerzos y la lucha de calle, para que la consulta popular del 16 de julio contemplada en el Artículo 71 de la Constitución Nacional, se convierta en un gigantesco rio humano de más de 12 millones de compatriotas, que le digamos a la dictadura, que nosotros queremos vivir en libertad y democracia y que en el ejercicio pleno de nuestra soberanía, rechazamos esa vulgar maniobra constituyente, que nos ha conculcado el derecho al voto universal, directo y secreto consagrado en nuestra carta fundamental de 1947 que presidió Andrés Eloy Blanco y reafirmado en la vigente de 1999.

DC / Lic. Pedro Segundo Blanco / Ex parlamentario del estado Sucre / petersecond1@hotmail.com / @pedrosegundoABP