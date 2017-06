Yeferson Soteldo podría estar en la semifinal

Yeferson Soteldo sufrió una dura lesión en el ligamento colateral, mientras jugaba con el Huachipato, en Chile, que puso en duda su participación en el Mundial. Sin embargo, logró asistir y además ser titular. Pero, una leve recaída lo apartó del partido de cuartos de final. La semifinal, en cambio, si podría estar entre sus planes.

“Soteldo tuvo hace un par de días una recaída. Se resintió de la lesión en el ligamento colateral que había sufrido en Chile, pero fue muy leve, por eso preferí mantenerlo al margen”, soltó Dudamel, a la prensa de la selección. “Está dedicándose a su terapia, su fortalecimiento. El equipo ha sentido afectivamente el golpe, pero lo tuvimos en el banco”.

“Intentamos que todo fuese normal y que sus compañeros lo sintieran bien. Vamos a tener unos días de tratamiento con fisioterapia, con los equipos médicos y con el extraordinario cuerpo médico que tenemos, con el fortalecimiento correcto e iremos observándolo”, explicó el estratega venezolano.

“Para mí lo primero es la salud del jugador y luego sabremos si puede o no puede. Si está en capacidad, plenitud de condiciones, lo utilizaremos de inicialista o revulsivo, que cualquiera de las dos es muy bueno, si no lo mantendremos al margen, porque no voy a arriesgar la salud de un jugador, porque esto no termina aquí”, indicó el seleccionador criollo.

“El día de mañana hay que regresarlo bien a su club y el trabajo de selecciones continúa”, sentenció.

DC/M