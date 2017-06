¿Y la gente? Nicolás Maduro encabeza acto en el Poliedro de Caracas con aspirantes a constituyentistas #27 Jun

El presidente de la República, Nicolás Maduro, participa este martes 27 de junio en el Encuentro Nacional De Constituyentes, que congrega tanto a candidatos como a miembros del Comando de Campaña Zamora 200.

En la actividad, que se desarrolla en el Poliedro de Caracas, se prevé la juramentación de los comandos sectoriales de campaña, que incluirá a sectores como la juventud y las mujeres.

Maduro, se refirió este martes 27 de junio al exministro Miguel Rodríguez Torres y dijo que “el destino del traidor de la CIA es secarse, porque quien traiciona a Chávez se seca”.

Rodríguez Torres ha expresado críticas al proceso Constituyente, mientras que desde el gobierno se le señala ahora como colaborador de Estados Unidos.

El presidente dijo “Estamos dando el primer paso para este poderoso proceso Constituyente, el primer paso era llamar al pueblo frente a cualquier situación. Siempre debemos llamar y confiar en el pueblo, en todas las circunstancias, creer en el pueblo como un ente de fuerza”.

Se refirió a los sucesos ocurridos en Maracay la noche del lunes 26 de junio “Sembrando violencia con droga y dinero, quemando abastos y panaderías como hicieron en Maracay, así el país no va a prosperar, nadie puede creer eso. Quienes han llamado consecutivamente a la violencia en el país es la derecha fascista, yo llamo a la unión del pueblo y a que surja un nuevo liderazgo de paz rumbo a la Constituyente para la paz”.

El Mandatario condenó los protestas convocadas por la oposición y dijo: “La derecha no ha querido dialogar, la derecha quiere violencia y destrucción, la derecha tiene un jefe hoy, han si lo han declarado y así va por el mundo, señor Julio Borges, una vez más yo le hago un llamado a que desmovilice sus grupos armados, a que cese la violencia, y que muy a pesar de sus amos, se siente hablar y a dialogar por la paz de Venezuela, yo estoy listo a dialogar con todos los sectores políticos que quieren la paz, si la derecha quisiera dialogar, lo cortes no quita la valiente. Yo me sentaría ha decirle todas estas verdades, y a escucharlo y a decirle: ¡Ya basta! Recojan su odio, recojan su violencia, y comencemos a trabajar entre todos, en unión, por un solo país, por una sola Venezuela, por la prosperidad de todos, queremos un solo país ¿Verdad? una Venezuela donde todos podemos caber, una Venezuela de libertad. Ustedes han visto el odio que ellos han derramado.

Maduro hizo alusión a un suceso ocurrido en el Centro ciudad comercial Tamanaco hace algunos días y aseveró que “En estos días otra vez, entre tantos casos, no sé si lo pudieron ver por las redes sociales, como perseguían a una joven mujer, en lo que se ha convertido un reducto del odio y del fascismo, centro comercial de los años 70, que en su momento fue el más grande de América Latina y el Caribe (…) Una muchacha iba caminando, y de repente los guarimberos que allí anidan la confundieron con una persona, la persiguieron y la querían matar, gracias a Dios había gente surgió gente sensata y la salvó. La muchacha después declara, una muchacha rubia, flaca, como de 30 años, después declara con una amiga y dice No, así no, me da mucho dolor, estoy muy decepcionada, porque la muchacha se ve que es una muchacha opositora (…) Yo les digo a ustedes señoras y señores de la oposición , están creando un monstruo, están a tiempo de para el monstruo.de la violencia, y el monstruo del odio, pero mientras ustedes paran su propio monstruo, aquí está el pueblo de Venezuela rumbo a la Asamblea Nacional constituyente, aquí esta la fuerza del pueblo (…) llueve, truene o relampaguee la Constituyente si va”.

A través de Twitter usuarios destacan la poca afluencia de simpatizantes del oficialismo al acto, a pesar de que el jefe del Estado ha dicho que abarrotó y superó expectativas.

Acá algunas reacciones:

Maduro es tan malo, tan pirata, tan inútil, que es incapaz de dirigir la realización de la ola en el acto en El Poliedro. Claro, falta gente — Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) June 27, 2017

Nico en un acto en el poliedro… tomas cerradas y sólo muestran un lado del poliedro. No tienen gente. — grace sanchez (@querre1) June 27, 2017

Maduro no puede llenar ni el Poliedro de #Caracas

Así de mal está la revolución…. pic.twitter.com/bsMnSFo3bV — GéGé (@GegeRpz) June 27, 2017

Hectorcito Chilindrino le dice a Nico q muchos se quedaron afuera,q el Poliedro no alcanzó para el gentío q quería entrar. VTV toma la mitad — grace sanchez (@querre1) June 27, 2017

Aforo del Poliedro de #Caracas es de 20Mil Personas, Maduro no lo llenó, y la risa que da es que dicen "ABARROTADO", dan pena y lástima! — GéGé (@GegeRpz) June 27, 2017

Definicion de chavismo:Movimiento politico q cabe en el callejon de la puñalada,Sabana Grande,el Poliedro le queda grande.#27Jun Palo Negro pic.twitter.com/vH7XbN9c1o — Alberto Paniagua#TAC (@albertoestiburo) June 27, 2017

Patrioterismo de tarima ahora con el ilegitimo de Miraflores. Ni siquiera con autobuses y empleados públicos puede llenar el poliedro. — Andrés Raúl Páez (@andresraulpaezp) June 27, 2017

DC/P