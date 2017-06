Willy Arteaga tocó el violín a congresistas en Estados Unidos

Con cuatro congresistas me reuní. Les pedí que presionaran a los países que proveen las bombas y la tanquetas a Venezuela para que dejen de hacerlo. Los venezolanos no queremos más armas, queremos paz. Sé que no soy nadie, pero sí un venezolano. Sé que no soy activista, pero sí alguien que vive a diario la situación de mi país. Por eso haré lo que tenga que hacer porque Venezolanos como yo podamos vivir en nuestro país y en Paz. La Música me da fortaleza, y el rostro de un venezolano también.

