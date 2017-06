Veruzhka Ramírez aclaró su situación luego de varios ataques a su familia

Así lo vivimos como familia, y esto es lo que pensamos Después de las dos intensas semanas de ataques, en los cuales hemos sido sometidos al escarnio público, por un pequeño grupo de personas invadidas por el odio,que han intentado dañar nuestros nombres y nuestra reputación, acusándonos de complicidad, corrupción, robo, asesinato, ser testaferros, y cuánta cosa mala se les ha ocurrido, decidimos como familia tomarnos un tiempo de reflexión y fijar nuestra posición respecto a estos hechos.En ningún momento hemos obrado en la clandestinidad, no somos delincuentes, y mucho menos cómplices de las barbaridades que están pasando Venezuela. Mi posición ha sido clara a través de mis redes sociales: Estoy en contra de todo aquello que violente los derechos humanos de los venezolanos y su bienestar.Es lamentable ver cómo el país donde nací, luche y me formé como ser humano y profesional, este viviendo esta grave situación. Así lo he denunciado desde mucho tiempo atrás, como pueden evidenciarlo en mis redes sociales. ¿Qué si somos compadres de Vielma Mora? Sí, nunca negaré una relación que tiene que ver con los afectos y el vínculo religioso como es el caso. Esta relación no nos hace ser militantes políticos de su partido, ni tampoco sus testaferros. No siento vergüenza por las cosas que he hecho en la vida, he trabajado, me he superado a la vista de todos, siempre he actuado con honestidad. Mi residencia en la ciudad de Miami, fue una decisión familiar muy bien pensada, como lo han hecho muchos venezolanos. No salimos huyendo como prófugos, sino que buscamos un lugar más sano para vivir ya que mi esposo es ciudadano americano, nacido en la cuidad de New York, con una larga trayectoria empresarial con presencia en Latinoamérica , Suramérica y africa. Como madre quiero pedirles un poco de sindéresis a quienes nos atacan injustamente. Mi pequeña hija ha sido una víctima inocente de esta agresión, sin ninguna compasión y ella no lo merece. La agresión verbal, también provoca heridas (segunda parte en el siguiente Post )

