Venezuela es subcampeona del Mundial Sub 20 ¡Gracias muchachos!

Luego de ir invictos a la final, los grandes de la Vinotinto sub- 20 lo dieron todo hasta el pitazo final. Sin embargo no logró levantar el trofeo como campeón del Mundial Sub 20, disputado este domingo en la mañana.

La inauguración contra Alemania, el pasado 20 de mayo, con un triunfo 2-0 nos regaló el primer madrugonazo feliz. Luego, las victorias contra Vanuatu (7-0) y México (1-0) confirmaron que el trabajo previo, la química y el juego compacto de los chamos rindieron frutos.

La primera alegría fue la clasificación en los octavos de fina. Posterior a esto el corazón de los venezolanos salto de euforia al quedar clasificados como uno de las cuatro mejores del mundial.

Todos en algún momento soñaron con la victoria, con lograr ser campeones por primera vez.

Sólo queda agradecer al entrenador Dudamel por creer que sí se puede, a los muchachos GRACIAS por dejar el país en alto y por dar lo mejor dese el primer partido.

Durante la premiación por el segundo lugar, se evidenció aplausos y lágrimas de emoción en su afición y alabanzas de fanáticos asiáticos apoyando a Inglaterra. Se les reconoce su gesta.

Ahora restan cuatro partidos en el camino Rusia 2018, sendero por el cual pueden ir desarrollándose los chamos, porque su gran reto será la clasificación al Mundial 2022. Sí, Venezuela demostró que es capaz de crecerse en la adversidad, de no darse por vencida nunca y de generar una mentalidad y actitud ganadora. Esa es la raíz de un gran árbol que rendirá frutos con el devenir del tiempo.

DC/M