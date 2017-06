Valentino: “hacemos esto porque somos venezolanos”

Para todo lo demás habrá tiempo. No se descansa! Eres prioridad #Venezuela 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 Hoy más temprano antes de salir a las calles como todos los días, nos fuimos a regalar un poco de sonrisa de alimento para el alma y esperanza🙌🏼🙌🏼🙌🏼 La pregunta de un señor. HACEN ESTO PORQUE SON CRISTIANOS? No, señor, hacemos esto porque somos #VENEZOLANOS. Gracias #Val y #Gaby valen oro! Gracias @manoamanovzla SON GRANDES! Gracias @danielconvit porque siempre estás! Gracias @gorrasayuda SOMOS MÁS! Aportemos cada uno un poco más y seremos TODO UN PAÍS! ❤️ #MasHechos #MenosPalabras VAMOS QUE SE SUMEN. LA IDEA ES MOTIVAR A QUE SEAMOS MÁS Y MÁS!!!!!!!!!!!!!!!!!! #LosBuenosSomosMas🕊🕊🕊

