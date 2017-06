Trabajadores de Conviasa se pronuncian contra la Constituyente de Maduro: piden “transición limpia”

Trabajadores de la línea aérea estatal venezolana Conviasa se pronunciaron en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el mandatario Nicolás Maduro Moros.

A través de la cuenta oficial en Instagram de la empresa, los trabajadores expresaron que la Constituyente representa una “toma de decisión la cual no se fija a los derechos fundamentales ni del socialismo, ni de la Constitución venezolana”.

En tal sentido, expresaron su apoyo a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien he introducido cinco recursos contra la Constituyente en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y exhortaron a los ciudadanos a “ser parte de una transición limpia y pura para el bienestar de todos los usuarios que diariamente necesitan una conexión hacia la felicidad en lo que a transporte se refiere”.

A continuación, el comunicado completo:

Los trabajadores del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A y sus filiales nos negamos rotundamente a la nueva Asamblea Nacional Constituyente por ser una toma de decision la cual no se fija a los derechos fundamentales ni del socialismo ni de la Constitución Venezolana.

Durante mucho tiempo los trabajadores de @Conviasa hemos sido objeto de fracasos por culpa de la mala administración de la aerolínea y hemos causado daños que generan molestia, frustración y decepción para las familias venezolanas en el prestar de sus servicios. Hemos sido víctimas de acoso por parte de nuestros superiores por no estar de acuerdo en su toma de decisiones y aun asi hemos tratado de hacerle frente a los pasajeros y usuarios para el porvenir de sus viajes.

Dicho lo anterior exhortamos y pedimos a nuestros lectores sepan entender que nosotros, la fuerza laboral de @Conviasa no da respuestas claras no por decisión propia sino por ordenes y directrices de los altos cargos de la aerolinea y entendemos que esto genera zozobra a las familias venezolanas al no saber una respuesta concreta en pro de su bienestar.

Extendemos nuestras mas sinceras disculpas y esperamos contar con el apoyo máximo de todos ustedes a partir de este momento. La aviación venezolana volara alto como siempre.

@Conviasa apoya total y rotundamente a la Fiscalía General de la Republica la cual fue elegida por venezolanos y para venezolanos y exhorta a todos los ciudadanos a ser parte de una transición limpia y pura para el bienestar de todos los usuarios que diariamente necesitan una conexión hacia la felicidad en lo que a transporte se refiere.

DC | Sumarium