Tormenta de sables, por José Luis Pirela (@joseluispirelar) 

Los cambios militares se producen en el marco de una grave crisis interna y un país en la calle reclamando su mejor destino. La ratificación de Padrino forma parte de la tormenta, le quitaron el CEO por razones de manejo del tablero; El ejercito esta de toquecito, la designación del Gral. Suarez Chourio, no podrá evitar el desarrollo de un proceso avanzado hacia nuevas derrotas; La ola es demasiado alta para nadar contra la corriente. El quiebre no lo detienen los cambios militares, eso esta decretado a lo largo de la estructura militar Venezolana. Anunciados los cambios en los mandos; Benavides Torres expreso: Su rechazo al uso de armas, luego de 80 días reprimiendo a la gente y varios jóvenes asesinados por las balas de sus esbirros.

El 14 acudí al ministerio público a solicitar un antejuicio contra el y su pandilla de sádicos. No creemos que Benavides no sabía que saldría de la comandancia de la GNB; Ahora su destino se complico, pasándolo al congelador. Benavides Torres no te vas liso, cueste lo que cueste te sentaremos en el banquillo, hacen falta precedentes.

Los Vzlanos defenderemos un destino democrático; Nos acompañan (02) elementos que se imponen en cualquier confrontación: La razón y la fuerza. En primer termino se expresa en el hambre y la inseguridad, falta de medicinas, servicios; La defensa de la legalidad, la cotidianidad civilizada y la fuerza retumbando en las calles, la comunidad internacional y en el corazón de la gente con la disyuntiva de morir de necesidad o arriesgarse en la construcción de su hora estelar. Esta confrontación, mueve a las mayorías nacionales cansados de Maduro tutelado por Castro, a revisar lo que sea para salir de tanta negligencia y corrupción.

Estamos obligados a preguntar ¿Que defienden hoy día las FANB? Un proyecto político, la seguridad y el orden de la nación, las corruptelas de un grupito de Generales Comerciantes, los turbios negocios del Narcotráfico, la carrera de cada uno; Nada de eso podrá sostenerse con este modelo en el tiempo.

El grave dilema es el costo en que se producirán los cambios; Estos son indetenibles, ningún alto mando podrá contra eso, lo lideran ellos junto a otros sectores o les espera el ostracismo de la historia.

Lo primero que aprende un militar en la academia es no dejarse engañar; Algunos se están comiendo el enlatado Cubano sobre “La Defensa de la Revolución” o el presente envenenado de que serán arrasados los militares por la derecha, como nos llama el roba cantina y pinocho de Pedro Carreño.

El otro elemento del formato, es el imperialismo, mostrándonos el diablo para obligarnos a rezar mientras los agentes de Raúl Castro nos saquean.

El Cambio va!, el costo es responsabilidad de las FANB disminuirlo. La patria nos exige pensar y actuar con sentido de trascendencia histórica; El país requiere un gobierno de Unidad Nacional, enfrentar la emergencia humanitaria, construir consensos, respetar los diferentes sectores, inclusive al Chavismo que aspira seguir haciendo política y hoy su cúpula lo desprestigia y arrincona en la ingrata tarea de defender lo indefendible.

Venezuela tiene aprendizajes históricos, la dirigencia democrática esta obligada a producir un acuerdo político digno con las FANB, para no repetir errores del pasado; En 1945 duro 3 años con el golpe a Rómulo Gallegos y nos costo una década brutal, en el 58 se produjo un reencuentro por la democracia y 59 años después no será distinto. La historia es cíclica, vamos hacia la hora estelar.

DIOS BENDIGA A VENEZUELA.

DC / José Luis Pirela / Diputado AN por San Francisco– Zulia /Notas Progresistas / http://movimientoprogresista.org.ve / @joseluispirelar