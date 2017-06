Ronald Herrera recibió el llamado de los Yankees de Nueva York: Sube desde Doble-A

El lanzador venezolano Ronald Herrera recibió el llamado de los Yankees de Nueva York desde la sucursal Doble-A para integrar el equipo grande en sustitución de un jugador que anunciarán próximamente.

El maracayero, de 22 años, ostenta una minúscula efectividad de 1.07 en sus primeras 8 aperturas con el Trenton Thunder en este 2017. Además, el diestro tiene un registro de 7-0 con 41 ponches en 50.1 entradas lanzadas.

Herrera, que en Venezuela pertenece a los Leones del Caracas, fue reconocido con el premio al Lanzador de la Semana el pasado 11 de junio en la Eastern League.

ROSTER MOVE: Recalled RHP Ronald Herrera from @TrentonThunder. A corresponding move will be announced later today,

— Yankees PR Dept. (@YankeesPR) June 14, 2017