Richard Blanco: El pueblo pasa hambre, y GNB sigue reprimiendo como ordena el dictador #3Jun

Este sábado los parlamentarios, dirigentes y el pueblo venezolano, asistieron a la Marcha de las Ollas vacías, como medida de protesta contra el hambre que viven las familias en Venezuela, el diputado caraqueño, Richard Blanco, marchó junto a las Concejales Metropolitanas de Caracas, Adriana Aguilera y Gladys Castillo, el Concejal Hector Urgelles, los dirigentes Rosaura Sanz, Pedro Segundo Blanco, Nicola Veronico, entre otros, además de un centenar de caraqueños que afirmaron sentirse cansados del hambre, la movilización partió desde el Centro Comercial La Villa.

Blanco, resaltó, “Venezuela mantiene una lucha diaria que se ha convertido en una guerra por defender sus derechos, el gobierno insiste en humillar a quienes hoy mueren de hambre y tratan de hacer valer lo que les corresponde, porque así lo plasma la ley y la Constitución de Venezuela, protestar es nuestro derecho, no es un invento del pueblo, lo que tanto exigen millones de venezolanos que pasan arduas penurias de desidia y mueren de mengua por falta de alimentación”, explicó.

Pese a los aires pacíficos de la protesta, Blanco, destacó la brutal y despiadada represión de la que fueron objeto, “fuimos atacados de manera desmedida le exigimos a la GNB pasar y sin palabras nos rociaron gas pimienta en la cara a todos los parlamentarios que allí nos encontrábamos, nos lanzaron bombas y perdigones. Mientras los venezolanos salimos a luchar con la Constitución en la mano, los esbirros de esta dictadura de Nicolás Maduro vuelcan sus armas contra nosotros que estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos, aquí seguimos en la calle luchando por la democracia”.

El caraqueño también expresó, “estas manifestaciones son totalmente pacíficas, el gobierno es quien se empeña en reprimirnos porque no quieren aceptar que ya no hay pueblo que les aplaude sus barbaries y los atropellos que hacen con la Constitución para perjudicar a todos los venezolanos que hoy están pasando hambre por su negligencia presidencial, la dictadura junto a Nicolás Maduro tiene fecha de vencimiento, porque la victoria está cerca”, puntualizó.

Richard Blanco acotó que la injusticia de este gobierno no tiene cabida, “la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sigue aplaudiendo como focas el hostigamiento y represiones que el dictador que tenemos por Presidente les ordena, los venezolanos no tenemos miedo, Venezuela tiene hambre, y sufre de fuertes necesidades personales como para permitir que nos dobleguen. No vamos a desistir hasta alcanzar el objetivo principal de recuperar un país que brilla con luz propia, pero que lamentablemente tiene 18 años viviendo bajo las sombras de quienes no han sabido manejar los destinos de nuestra patria”.

Destacó que el hambre que pasan los venezolanos no se trata de un juego, “no es un cliché, nuestro pueblo esta pasando hambre, es inconcebible que una familia tengo que comer del mismo plato, porque simplemente no tienen comida, por ese atropello, por meterse con el estómago de los venezolanos vamos a seguir en las calles, por nuestros hermanos”, enfatizó.

DC/NP