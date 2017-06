Richard Blanco: El plomo nos mueve para gritarle a Maduro que su Constituyente no va

Este sábado en horas de la mañana, las calles de la ciudad caraqueña nuevamente fueron protagonistas de lo que muchos consideran será recordado como una de las gestas históricas más grande de Venezuela, llevándose a cabo en esta oportunidad, una movilización llamada, “Rumbo a la Victoria”, el diputado Richard Blanco junto a dirigentes del partido Alianza Bravo Pueblo, los diputados Gaby Arellano, Stalin González, Tomás Guanipa y Winston Flores, la dirigente de Vente Venezuela Maria Corina Machado, la Concejal Metropolitana de Caracas, Gladys Castillo y centenares de caraqueños, partieron desde Montalbán, parroquia La Vega, municipio Libertador, Centro Comercial La Villa, uno de los once puntos establecidos por la Mesa de la Unidad Democrática, hasta la Avenida Victoria.

El líder caraqueño, manifestó, “estamos aqui en el Oeste de la ciudad, donde a la dictadura le asusta estar, sabemos que estamos cerca de alcanzar el objetivo, la violencia de la que somos víctimas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, en cada manifestación, lejos de hacernos vulnerables, nos fortalece, cada joven, cada venezolano asesinado, nos inyecta fuerzas para luchar, porque no hay miedo, ni represión que valga, el pueblo entero está cansado de esta injusticia que lleva 18 años violando los derechos de la Constitución, no vamos a desistir, este pueblo se vuelve invencible, son 71 días de resistencia, son 66 muertes que no quedarán impunes nuestros caídos, se convierten hoy en los verdaderos héroes de la patria”, argumentó.

Blanco, manifestó desde hace dos meses la lucha de calle, ha exaltado el estandarte de la paz y la democracia, “saldremos de este régimen, tengan la seguridad de ello, se lo decimos clarito a Nicolás Maduro no vamos aceptar esa Constituyente fraudulenta, simplemente quieren seguir estafando, hundiendo en las miserias de la dictadura a un pueblo que se nos está muriendo de mengua porque se han robado todos las riquezas del país, aquí estamos y seguiremos, aquí en cada rincón de Venezuela por la libertad de los venezolanos”, así lo expresó el diputado caraqueño.

En cuanto a las últimas declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Diaz, el parlamentario invitó a los venezolanos a adherirse al rechazo de la Constituyente Comunal, “esa figura no existe en la Carta Magna,

es sencillamente ilegal y con base a los preceptos que fija la Constitución, ese proyecto burdo e inconstitucional no va señores. Se van a quedar con las ganas de sacar a la Fiscal porque la Constituyente no va”.

En el desarrollo de la marcha de la Victoria, efectivos de la GNB, ubicaron sendos “murciélagos” para impedir el paso de los manifestantes, arrojando bombas lacrimógenas y perdigones, “los abusos de la GNB, la PNB y grupos armados seguidores de esta dictadura pagarán, los venezolanos no se cansan, este pueblo no se rinde, no descansaremos hasta lograr la libertad y la democracia de nuestro país, arremeten contra nosotros vilmente, contra los vecinos, contra los venezolanos que solo buscan expresarse libremente, a esta represión desmedida le queda poco, pronto se acabará y todos pagarán por sus delitos. El plomo nos mueve para gritar a los cuatro vientos que la Constituyente no va”, advirtió.

DC/NP