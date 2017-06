Richard Blanco a Militares: Desmárquense de la muerte, no más represión

Las calles de Caracas se desbordaron nuevamente para dar pasos agigantados en la lucha que ha emprendido la Unidad venezolana junto al pueblo, contra el gobierno nacional y los anuncios manifiestos, como es el caso de la Constituyente Comunal. En una fecha patria como está, el diputado por Caracas, Richard Blanco, Víctor Ledezma, hijo del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, los Concejales de Alianza Bravo Pueblo, Adriana Aguilera y Hector Urgelles, junto a los dirigentes de la tolda vinotinto, Nicola Veronico y Gabriel Matute, además de los concejales Goyo Caribas y Gladys Castillo y un sin número de jóvenes marcharon hasta La Carlota desde la Plaza Brión de Chacaíto para enviarle un decisivo mensaje a la Fuerza Armada Nacional.

El líder caraqueño, Richard Blanco, señaló que ya es hora de que el país tome un rumbo definitivo “en la Constitución, instrumento legal que nosotros sí respetamos, están contemplados los artículos 328, 333 y 350, con base a ellos, invocándolos como ya lo hemos hecho desde la Unidad, haremos que se respete al pueblo que quiere un cambio radical para un futuro mejor y no está dispuesto a seguir aguantando el hambre, la corrupción y el hostigamiento de una dictadura que nos llevó a la pobreza en todo sentido”, manifestó.

Al mismo tiempo reseñó, “ya no tienen argumentos para seguir perpetuados en un poder que no les corresponde, por eso hoy los venezolanos que salimos a las calles en una lucha sin retorno hasta conseguir la victoria, vamos con todo por la democracia perdida y que vamos a restablecer, a las FAN, les hacemos saber que defenderemos hasta el último de nuestros días la Constitución de la República, el 350 se activo y este régimen le teme al pueblo que busca defender sus ideologías políticas y pese a la represión las harán respetar”, puntualizó.

Por otra parte el Diputado Blanco hizo mención a las recientes declaraciones del secretario general OEA Luis Almagro donde expresa que el renunciaría a su cargo en el ente de estados americano por la libertad de Venezuela, “vemos con buenos ojos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro asuma esa posición, no tenemos como agradecerle, para evitar más muertes, heridos, miseria, hambre, pero quien no tienen corazón como ellos mismos, no quieren paz ni reencuentro ni progreso para los venezolanos, porque si no ya hubiesen desistido y hubiesen dando un paso al frente para lograr entendimiento y acabar con la severa crisis que sucumbe al país” resaltó

En otro punto el parlamentario por la Mesa de la Unidad Democrática dejó saber que las calles de la ciudad caraqueña están manchadas de sangre por algunos efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, “nuestras calles están manchadas de rojo rojito, por algunos de la GNB que han hecho derramar la sangre de tantos venezolanos, ellos están cumplen las órdenes de la dictadura, y los 75 caídos en estos 85 días defendiendo un país que merece ser rescatado, libre de presos políticos, libre de muertes, merecen toda nuestra honra. El régimen tiene sus días contados, el pueblo será su único juez ante la osadía de jugar con el hambre en un país de riquezas”.

DC/NP